HABER

İznik Gölü'ne açılan 3 kuzenden biri kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 01:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’ne sandalla açıldıktan sonra yüzmek için göle giren 3 gençten 1'i kayboldu. Yalova Deniz Polisi dalgıçları, Orhangazi Jandarma Ekipleri ve İznik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, gölde kaybolan genç için arama çalışması başlattı.

Hasan Bozbey/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü’ne sandalla açıldıktan sonra yüzmek için göle giren 3 gençten 1'i kayboldu. Yalova Deniz Polisi dalgıçları, Orhangazi Jandarma Ekipleri ve İznik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, gölde kaybolan genç için arama çalışması başlattı.

Olay Orhangazi ilçesi İznik Gölü Yeniköy mevkiindeki sahilde meydana geldi. Yeniköy’de oturan Adil Beyazıt (19), kuzenleri Emirhan Beyazıt (18) ve Abdullah Küçükoğlu (19) Beyazıt ailesine ait çiftliğe geldi. Çiftlikte bulunan sandalla göle açılan 3 genç açıkta sandaldan atlayarak yüzmeye başladı. Rüzgarın ve akıntının etkisiyle sandal bir anda uzaklaşınca gençler paniğe kapıldı. Adil Beyazıt yüzerek sahile yaklaştığında bu sırada yan taraftaki bir başka çiftlikten bağırma seslerini fark eden vatandaşlar olay yerine giderek genci sudan çıkardı. Adil Beyazıt’ın kuzenlerinin gölde olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çevreden gelen balıkçılar da tekneleri ile arama çalışmaları için göle açıldı.

Kuzenlerden Abdullah Küçükoğlu balıkçı tekneleri tarafından gölün yaklaşık 200 metre açığında bulundu. Yüzerek kurtulmaya çalışan ve bitkin durumdaki Abdullah Küçükoğlu sandala alınarak sahile getirildi. Abdullah Küçükoğlu, sahilde hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansına alınarak Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

EMİRHAN ARANIYOR

Bu arada gençlerden kayıp olan Emirhan Beyazıt’ın arama çalışmaları ise balıkçı tekneleri, İznik Bot Komutanlığı ekipleri ve Yalova Deniz Polisi dalgıçları tarafından sürdürülüyor. Havanın kararması ile birlikte ekipler arama çalışmalarını durdururken, Emirhan Beyazıt’ı arama çalışmalarına balıkçıların ağ atarak sürdüreceği kaydedildi. Olayı haber alır almaz çiftliğe gelen genç kuzenlerin yakınları sahilde gözyaşlarına boğuldu. Gençlerin ikisinin kurtulması ile buruk sevinç yaşayan yakınları Emirhan Beyazıt’ı arama çalışmalarını endişeli bir şekilde takip ediyor.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Otomobil, minibüsle çarpışıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil, minibüsle çarpışıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Sertab Erener hayranları yağmura rağmen konser alanını terketmediSertab Erener hayranları yağmura rağmen konser alanını terketmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

İlginizi Çekebilir

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt'ta korkunç görüntü! Elektrik direğine bağlı ceset bulundu

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.