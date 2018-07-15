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İznik Gölü’ne atlayan Özbek genç komada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesine gezmeye gelen Özbekistan vatandaşı Ali Kerimov (22), sıcaktan bunalınca serinlemek için İznik Gölü'ne atladı.

İznik Gölü’ne atlayan Özbek genç komada

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesine gezmeye gelen Özbekistan vatandaşı Ali Kerimov (22), sıcaktan bunalınca serinlemek için İznik Gölü'ne atladı. Bir süre su yüzüne çıkmayan Kerimov’u, yardıma koşan arkadaşlar baygın halde çıkardı. Özbek genç hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında İznik ilçesi İnciraltı mevkiinde meydana geldi. Gezmek için arkadaşlarıyla beraber İzmit’ten İznik’e gelen Özbekistan uyruklu Ali Kerimov, serinlemek için İnciraltı mevkiinde İznik Gölü kıyısındaki Üç Kayalar’dan suya atladı. Ali Kerimov sudan çıkmayınca arkadaşları müdahale ederek Kerimov’u baygın halde kıyıya çıkardılar. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlı ekibi, ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Kerimov’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma baaşlatıldı.

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İznik Gölü’ne atlayan Özbek genç komada

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