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İznik Gölü'ne giren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 18:23 | Son Güncelleme

TEKSTİL ATÖLYESİNİN SAHİBİ GÖZALTINDA Bursa'da serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nde 2'sinin boğulduğu, 6'sının ise sağ kurtulduğu çocukları ve yanında çalışan ailelerini pikniğe götüren tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, gözaltına alındı.

İznik Gölü'ne giren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldı (2)

TEKSTİL ATÖLYESİNİN SAHİBİ GÖZALTINDA
Bursa'da serinlemek için girdikleri İznik Gölü'nde 2'sinin boğulduğu, 6'sının ise sağ kurtulduğu çocukları ve yanında çalışan ailelerini pikniğe götüren tekstil atölyesinin sahibi Muzaffer Aruk, gözaltına alındı. Aruk'un kendisinin de pikniğe ailesiyle katıldığı belirtildi.

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