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İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 03:42 | Son Güncelleme

İznik'te makilik alanda meydana gelen yangınının ardından akşam saatlerinde karasal sazlık yandı. Sazlıklardan yükselen alevler gecenin karanlığını kızıla çevirdi.

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

Yangın, Orhaniye altı diye bilinen mevkide bulunan karasal sazlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Alevler kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevler, gece karanlığını kızıla çevirdi. Köylülerin ilk müdahalesi yangını söndürmeye yetmedi. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle söndürme çalışması başlatıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yetkililer, sazlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın iznik alev gece

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