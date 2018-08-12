İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

Yangın, Orhaniye altı diye bilinen mevkide bulunan karasal sazlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Alevler kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yükselen alevler, gece karanlığını kızıla çevirdi. Köylülerin ilk müdahalesi yangını söndürmeye yetmedi. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle söndürme çalışması başlatıldı.
Yetkililer, sazlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.
İHA
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