İznik’te sazlık yangını

Bursa’nın İznik ilçesi Çakırca köyü sahilinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Çakırca köyü sahilinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda canlı türünün yaşadığı sazlık alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.