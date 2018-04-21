İznik’te şüpheli ölüm

Hayvanlarının bulunduğu Elbeyli kırsalında ki ahıra gitmek üzere sabah saatlerin de evinden çıkan Adıgüzel, geç saate kadar dönmedi. Telefona da cevap vermeyen yaşlı adamı merak eden yakınları, kırsalda ki ahıra gitti. Akşam saatlerinde ahıra gelenler yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. 3 çocuk babası Ahmet Adıgüzel’in cansız bedeni ölüm nedeni araştırılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!
Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
DJ Avicii ölü bulundu!
Striptiz kulübünde şok olay!
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Okuyucu Yorumları 0 yorum