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İznik’te şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 01:47 | Son Güncelleme

Hayvanlarının bulunduğu Elbeyli kırsalında ki ahıra gitmek üzere sabah saatlerin de evinden çıkan Adıgüzel, geç saate kadar dönmedi.

İznik’te şüpheli ölüm

Hayvanlarının bulunduğu Elbeyli kırsalında ki ahıra gitmek üzere sabah saatlerin de evinden çıkan Adıgüzel, geç saate kadar dönmedi. Telefona da cevap vermeyen yaşlı adamı merak eden yakınları, kırsalda ki ahıra gitti. Akşam saatlerinde ahıra gelenler yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. 3 çocuk babası Ahmet Adıgüzel’in cansız bedeni ölüm nedeni araştırılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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