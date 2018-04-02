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İznik’te tarihi surlarda erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi surlarda erkek cesedi bulundu.Bugün İstanbulkapı surlarında erkek cesedi bulundu.

İznik’te tarihi surlarda erkek cesedi bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi surlarda erkek cesedi bulundu.
Bugün İstanbulkapı surlarında erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar, surlarda ceset olduğunu görüp, polise haber verdi. Cesedin İznik Belediyesi’nde çalışan Ahmet Börek’e (42) ait olduğu öğrenildi. Sara hastası olduğu öğrenilen Börek’in birkaç gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Genç adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İznik’te tarihi surlarda erkek cesedi bulundu

İznik’te tarihi surlarda erkek cesedi bulundu

İznik’te tarihi surlarda erkek cesedi bulundu

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