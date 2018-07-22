İzolasyon yapılırken çatı tutuştu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te, bir binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangın korkuttu.

Olay sabah saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi Cesur Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları merdivenli araç ile 3 katlı binanın çatısındaki yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma ile yangın söndürülürken, binanın çatısında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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