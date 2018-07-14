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JAK timleri kayıp Evrim'in evinin çevresinde arama yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor.

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Evrim'in evinin çevresiyle köyde arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 10 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim bulunamayınca komşulardan da yardım istendi, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada küçük Evrim bulunamadı. AİLENİN KÖYDEKİ EVİNİN ÇEVRESİ ARANDI Kayıp Evrim'i bulmak için çalışmalarını sürdüren JAK timi ve AFAD ekipleri, 'Mavi' isimli kadavra köpeği ile 'Durgun' isimli iz takip köpeğiyle yayladan 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yenisu köyünde arama yaptı. Ayrıca Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara'nın cesedini bulan kadavra köpeği 'Abrek' de bölgedeki arama çalışmalarında kullanılıyor. Ekipler Dilek-Burhan Atış çiftinin köyde yaşadıkları evin çevresinde ve köyde yaptığı aramada Evrim'e ait bir ize rastlamadı. Ekiplerin yayla ve köy çevresinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 'HEPİMİZİN İÇİ YANIYOR' Arama çalışmalarına katılan köylülerden Kazım Kundakçıoğlu, "Köyümüzde böyle bir şey olmadı. Daha önceden 1 çocuk kayboldu ama hemen bulundu. Ben 4 gün boyunca arama çalışmalarına katıldım. Dağı taşı aradık ama hiçbir ize rastlamadık" dedi. Köylülerden Murat Atar ise "Böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyoruz. Hepimizin içi yanıyor. Böyle bir şey köyümüzde hayatta olmamıştır. Kaçırıldığına da inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Çünkü ailesi, çevresi çok değerli insanlar" diye konuştu.

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