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Jandarma 139 iş yerine denetim yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:36 | Son Güncelleme

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yapılan ‘Duman Uygulaması’nda 139 iş yerinde denetim yaparak, bir iş yerine 10 bin 525 lira idari para cezası verdi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, İstihbarat ve Trafik ekipleri, il genelinde kaçak sigara satışı yapıldığı değerlendirilen tekel bayii, büfe, bakkal vb.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde yapılan ‘Duman Uygulaması’nda 139 iş yerinde denetim yaparak, bir iş yerine 10 bin 525 lira idari para cezası verdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, İstihbarat ve Trafik ekipleri, il genelinde kaçak sigara satışı yapıldığı değerlendirilen tekel bayii, büfe, bakkal vb. yerlerde ‘Türkiye Duman Uygulaması’ kapsamında denetim yaptı.
Toplam 26 ekip ve 130 personelle yapılan operasyonda, 139 işyerinde yapılan denetimde 1 işyerine Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu izin belgesi olmadan satış yapmaktan 337 adet sigaraya el konularak 10 bin 525 lira idari para cezası uygulandı.
Uygulamada ayrıca, bir işyerine belediye çalışma ruhsatı olmamaktan idari işlem, kimlikte sahtecilik suçundan aranan 1 kişiye ise adli işlem yapıldı.

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