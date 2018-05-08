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Jandarma 3 bin 242 uyuşturucu hap ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

HATAY'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin 242 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma 3 bin 242 uyuşturucu hap ele geçirdi

Mehmet EZER/HATAY, (DHA)- HATAY'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin 242 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ishibarat sonucu Reyhanlı ilçesi ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 3 bin 242 uyuşturucu hap, 3 gram macun esrar, 8 gram kubar esrar, 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli olarak yakalanan 2’si Suriye uyruklu 10 kişiden 8’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Jandarma 3 bin 242 uyuşturucu hap ele geçirdi

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