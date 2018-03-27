Jandarma bin 380 paket kaçak sigara ele geçirdi

Samsun’da jandarma ekipleri bir kişinin evinde yaptığı aramada gümrük kaçağı bin 380 paket sigara ve 1 adet tabanca ele geçirirken, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osman Y.’nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli marka bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ve 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca ile 28 adet mermi ele geçirdi. Olayla ilgili Osman Y. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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