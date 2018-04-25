Jandarma Bölge Komutanlığı eski Kurmay Başkanı'na müebbet hapis

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay eski Başkanı Kurmay Albay Şamil Türk Özkan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tutuklu yargılandığı davada, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu. Türkiye'nin Romanya Askeri Ataşesi olarak da görev yapan Özkan, Diyarbakır'daki FETÖ/PDY davalarında bugüne kadar verilmiş olan en ağır cezaya çarptırıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen eski Kurmay Albay Şamil Türk Özkan'ın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Özkan, avukatı ve Başbakanlık avukatı Seyit Rıza Karakaş katıldı. Duruşmada ara karar kuran mahkeme, sanık ve avukatının yargılamanın genişletilmesi yönündeki taleplerini reddetti.

FETÖ İMAMI İLE 9 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ve bazı jandarma personelinin toplandığı örgütün Diyarbakır'daki gaybubet evinden, bazı askerlerin arandığını ve darbe girişimine ilişkin talimatlar verildiğini söyledi. 15 Temmuz günü saat 23.36'dan itibaren gaybubet evindeki Yüzbaşı Serkan Alemdar'ın telefonundan, sanık Özkan'ın telefonunun 4 kez arandığını belirten savcı, tanık ifadesine göre bu telefon görüşmelerini halen firari olan FETÖ/PDY imamlarından Saffet kod adlı kişinin yaptığını kaydetti. Saffet Kod adlı kişinin aradığı askerlere Ceyhun ve Şamil Albay'ın emrine girmeleri talimatını verdiğine dikkat çeken savcı, FETÖ/PDY yöneticilerinin 15 Temmuz gecesi sanığı aradığını ve gerekeni yapması konusunda talimat verdiğini ifade etti.

Şamil Türk Özkan'ın gelen sıkıyönetim emirlerini eski ve yeni Jandarma Özel Harekat Tabur komutanlarına tebliğ ettirdiğinin tanık ifadesi ile belirlendiğini kaydeden savcı, "Sanığın darbe girişiminin yaşandığı gece darbeciler tarafından çekilen mesajların iletildiği harekat merkezine kendisi ve Binbaşı Eşref Fırat dışında kimsenin girmeyeceği, giren olursa zor kullanılacağı yönünde emir vermiştir. Sanık, darbeciler tarafından gönderilen ilk mesajlardan sonra, bu doğrultuda yeni bir mesaj beklemiştir. Sıkıyönetim direktiflerini o sırada raporlu olmasına rağmen JÖH Tabur Komutanı Mehmet Fatih Bilgeç'e bizzat teslim edilmesini sağlamıştır. Mehmet Fatih Bilgeç, Başçavuş Murat Koçyiğit'e Jandarma Bölge Komutanı'nın tutuklaması emri vermiştir. Sanığın darbe gecesi FETÖ/PDY üst yöneticisi tarafından 4 kez aranarak toplamda 9 dakikayı aşan bir süre konuşmuş, sıkıyönetim emirlerine uyulmaması talimatını darbe girişimi sonrasında saat 05:15 sıralarında bağlı birliklerine göndermiştir" dedi.

'TALİMATLARIMIN HEPSİ DARBE KARŞITIDIR'

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden sanık Şamil Türk Özkan, "Tanık ifadeleri, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı olduğumun açık ispatıdır. Bölge Komutanı Musa Çitil başta olmak üzere, 15 Temmuz gecesi muhatap olduğum 10 jandarma personeli darbeye karşı olduğumu belirtmişlerdir. 15 Temmuz gecesi, yasa dışı hiçbir söz, fiil, eylem veya talimat olmadı, yasa dışı bir imada dahi bulunmadım. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı kışlasında hiç bir olumsuzluk yaşanmadı. FETÖ'cü itirafçılar dahil, dosyada ifadesi olan hiçbir şahıs, benim FETÖ ile ilgim olduğunu ifade etmemişlerdir. Musa Çitil, benim bu yönde bir davranışım olmadığını ifade etmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı, neden ihraç edildiğimi izah edememektedir. Dijital inceleme sonuçları, Bylock sorgusunda hakkımda bir olumsuzluk yoktur. Serkan Alemdar'ın telefonundan 4 kez arandığım ve bu görüşmeleri Saffet isimli bir imamla yapıldığım iddia edilmektedir. Serkan Alemdar'ın 3 ifadesinde de böyle bir iddia yoktur. İfadesi alınan itirafçılar bile benim FETÖ ile bir iltisakım olduğuna ilişkin bilgilerinin olmadığını söylemişlerdir. 15 Temmuz gecesi sabaha kadar Bölge Komutanı ile en az 10 kez darbe karşıtı görüşme yaptım. Aldığım tedbirlerin ve verdiğim talimatların hepsi darbe karşıtıdır. Yaptığım her eylem darbe karşıtıdır. Adaletinize ve vicdanınıza güveniyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Şamil Türk Özkan'ı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Daha önce Romanya Askeri Ataşesi olarak görev yapan Özkan, 14 Ağustos 2015 tarihinde bu görevini tamamlayarak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na atanmıştı.

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