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Jandarma definecilere göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde operasyon düzenledi.

Jandarma definecilere göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde operasyon düzenledi. Jandarma Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi Kaya Yerleşimi Mevkiinde birinci derece SİT alanı içerisinde 4 şahsı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri şahıslarla birlikte çeşitli kazı malzemelerine el koydu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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