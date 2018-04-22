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Jandarma denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından merkeze bağlı İndere (Zey) Köyü yakınlarında yapılan yol devriyesinde durumundan şüphelenilen Y.Ü., isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 12 adet mermi ele geçirildi.

Jandarma denetimlerde ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri tarafından merkeze bağlı İndere (Zey) Köyü yakınlarında yapılan yol devriyesinde durumundan şüphelenilen Y.Ü., isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 12 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve mermiler muhafaza altına alınırken Y.Ü., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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