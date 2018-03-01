HABER

Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

Tokat kent merkezi yakınlarındaki boş arazide, büyükbaşlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu.

Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye dönüşü, Yeniyurt Mahallesi’ndeki boş arazide yüzlerce büyükbaş kafatası ve iskeleti gördü. Bunun üzerine Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda yaptıkları aramalarda çok sayıda hayvan küpesi buldu.

arazi-goruntu

Bulunan hayvan küpeleri, araştırılmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne götürüldü. Kemiklerin usulsüz kesim sonucu araziye atılmış olabileceği ihtimali değerlendirilirken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise hayvan küpelerinin sorgulamasının ardından kaçak kesim olup, olmadığının belirleneceğini açıkladı.

arazi-goruntu-2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

arazi-goruntu-3

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma büyükbaş kemik

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

İşte polisin yeni kıyafetleri

İşte polisin yeni kıyafetleri

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Küpelerden bu hayvanların kime ait olduğu tesbit edilir; 1-Bu hayvanlar prosedüre uyulmadan kesilmişler ki bu hastalık sebebiyle olabilir.Bu insan sağlı açısından önemlidir. 2-Hayvanların beslenmesi için yem fiyatları yüksek olunca ve maliyet-kar açısından zarar eden işletmeci birde kesim yaptığında vergi vermemek için bu yola girmiş olabilir. NETİCE olarak ülkede işi bilen,doğru-dürüst hükümet olmayınca bunlar oluyooor.
haklisin kardes kendi memleketimizin hayvanini bile şüphe ile yer olduk çok üzücü bir durum
Tebrikler kısa ve net özetlemişssiniz. Ama yorumunuzu beğenmeyen yine bir SÜRÜ nefes alıp verme görevini yerine getiren canlılar olacaktır.
Türkiye'de ne doğru gidiyor ki
Diğer Haberler
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı genç havaya uçtu

Kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı genç havaya uçtu

Alanya’da polis, halka buluşmaya devam ediyor

Alanya’da polis, halka buluşmaya devam ediyor

Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Bursa’da 13 katlı bina 300 kilo dinamitle iki kez patlatıldı, yıkılmadı

Bursa’da 13 katlı bina 300 kilo dinamitle iki kez patlatıldı, yıkılmadı

Muş’ta bin 878 paket kaçak sigara ele geçirildi

Muş’ta bin 878 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir polisi engelli vatandaşların yardımına koşuyor

Eskişehir polisi engelli vatandaşların yardımına koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.