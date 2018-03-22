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Jandarma devriyesinde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, kırsal alanlarda devriye atan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 adet tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı İpekli Köyü yakınlarında devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri S.A., isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 17 adet mermi ele geçirdi.

Jandarma devriyesinde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Adıyaman’da, kırsal alanlarda devriye atan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 adet tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı İpekli Köyü yakınlarında devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri S.A., isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 17 adet mermi ele geçirdi. Kızılcapınar Köyü yakınlarında ise yine devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri H.T., isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirdi.
Her iki olayda ele geçirilen 2 adet tabanca ile toplam 22 adet mermi muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak H.T., ile S.A., isimli her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma devriyesinde ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

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