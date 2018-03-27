Jandarma devriyesinde tabanca ele geçirildi

Kırsal alanlarda devriye atan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen şahısların üzerinde 2 adet tabanca ile 18 adet mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri A.Ç., isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Yine Kızılcapınar Köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri H.T., isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 18 adet mermi çıktı.
Her iki olayda ele geçirilen 2 adet tabanca ile toplam 18 adet mermi muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak H.T., ile A.Ç., isimli her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler
15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum