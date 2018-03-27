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Jandarma devriyesinde tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:56 | Son Güncelleme

Kırsal alanlarda devriye atan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen şahısların üzerinde 2 adet tabanca ile 18 adet mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri A.Ç., isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Jandarma devriyesinde tabanca ele geçirildi

Kırsal alanlarda devriye atan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen şahısların üzerinde 2 adet tabanca ile 18 adet mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri A.Ç., isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Yine Kızılcapınar Köyü yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri H.T., isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 18 adet mermi çıktı.
Her iki olayda ele geçirilen 2 adet tabanca ile toplam 18 adet mermi muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak H.T., ile A.Ç., isimli her iki şahıs ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Jandarma devriyesinde tabanca ele geçirildi

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