Jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçısını yakaladı

Mersin’de kaçak kazı yaptığı ve tarihi eser kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Çukurbağ Mahallesi’nde bir şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu ve kaçak kazı yaptığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde olan 3 yüzük, 1 mühür, 27 sikke ve kaçak kazıda kullanıldığı tespit edilen 1 metal arama dedektörü ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.
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