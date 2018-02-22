Jandarma ekiplerinden esrar operasyonu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın ev ve otomobilinde yaptığı aramada çok sayıda satışa hazır esrar maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı ilçesinde M.D, isimli bir kişi aracının içinde esrar sattığı istihbaratını aldı. Otomobili takibe alarak aracı durduran ekipler yaptıkları aramada 11 adet satışa hazır esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada ise 7 kavanoz içerisinde 961 gram esrar maddesi ele geçirdi.
M.D. isimli şahıs ile otomobil içinde bulunan Y.İ. ve U.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
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