Jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

Bursa’da, jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden 6 gram metamfetamin çıktı.

İznik’te jandarmanın üst araması yaptığı bir kişinin üzerinden 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma timleri, Sansarak köyü yolu üzerindeki belediye çöplüğü mevkiinde şüphelendikleri M.A’nın (38) üzerini aradı. Zanlının üstünden 6 gram uyuşturucu metamfetamin ve bunun içiminde kullanılan cam aparat bulundu. M.A, ifadesi alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.