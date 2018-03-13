Jandarma ev aramasında 9 tüfek, 6 tabanca buldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir evde yapılan aramada, ruhsatsız 9 av tüfeği, 6 tabanca, silahlara ait şarjör ile fişekler ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Beyşehir ilçesine bağlı Karadiken Mahallesinde Hüseyin B’nin (56) evinde ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar bulundurduğu, satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Beyşehir Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile şüphelinin evinden yapılan aramada, 9 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkıdan bozma tabanca, 5 şarjör ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheli gözaltına alındı.