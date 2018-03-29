Jandarma, FETÖ şüphelilerini çocuklarıyla yakaladı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’de, İl Jandarma Komutanlığı ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince duyum üzerinde yapılan operasyonda FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi yanlarındaki 4 çocuğu ile yakalandı.

Jandarma ekipleri Paşaköy’de arazide Yunanistan sınırına doğru yaya olarak ilerleyen 9 kişi gözaltına aldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelilerin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden KHK ile ihraç edilen, örgütün asker ve mahrem Deniz Kuvvetleri personelinden sorumlu sivil imamı olan, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan B.Ç. (41), Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden KHK ile ihraç edilen, 2010 KPSS soruşturması şüphelisi olarak adli kontrol kararı ile serbest bırakılan G.Ç. (37), Bankasya’da 2014 sonrası artan hesabı olan Ö.F.K. (39), “ByLock” kullanıcısı olduğu belirlenen ve Bankasya’da 2014 sonrası arttan hesabı bulunan Y.K. (38), askeri okulla ilişiği kesilen öğrenciler arasında bulunan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasından dolayı adli kontrol kararı ile serbest bırakılan L.Ö. (22) ve A.S.Ç., İ.L.Ç., N.K., Y.A.K. isimli çocuklar oldukları anlaşıldı.

Yakalanan 4 çocuk işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, B.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.