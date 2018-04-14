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Jandarma Genel Komutanı Çetin Hakkari’de

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki komutanlar ile birlikte Hakkari’de ziyaretlerde bulundu.Helikopterle Fatih Kışlasına oradan da karayoluyla Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ve komutanlar ile birlikte Hakkari Valiliğine gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S.

Jandarma Genel Komutanı Çetin Hakkari’de

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki komutanlar ile birlikte Hakkari’de ziyaretlerde bulundu.
Helikopterle Fatih Kışlasına oradan da karayoluyla Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ve komutanlar ile birlikte Hakkari Valiliğine gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı.
Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Arif Çetin, Vali Toprak ve beraberindeki komutanlarla fotoğraf çektirdi. Orgeneral Arif Çetin, Vali Toprak ve beraberindekilerle bir süre basına kapalı olarak baş başa görüştü. Vali Toprak, Orgeneral Arif Çetin’e plaket ve Hakkari yöresine ait kilim ve bal takdim etti. Hakkari’de geceyi geçireceği belirtilen Orgeneral Arif Çetin, başsavcılık, emniyet ve il jandarma komutanlığını da ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Çetin Hakkari’de

Jandarma Genel Komutanı Çetin Hakkari’de

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