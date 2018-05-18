Jandarma Genel Komutanı Çetin'den 35 yıllık vefa ziyareti

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de çeşitli temaslarda bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 35 yıl önce üsteğmen olarak görev yaptığı sırada, çocuğuna bakan Gülüzar Çongar’ı evinde ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Resmi temaslarını tamamlayan Orgeneral Çetin, 35 yıl önce üsteğmen olarak görev yaptığı kentte, çocuğuna bakan Gülüzar Çongar'ın evine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Çetin'in vefa ziyaretine, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da eşlik etti. Gülüzar Çongar ile bir süre sohbet eden Orgeneral Çetin, çocuğunun 35 yıl önceki bakıcısıyla eski günleri yad etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülüzar Çongar, "35 yıl önce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Arif Çetin’in çocuğuna 3 yıl kadar baktım. Dün Valimiz Tuncay Sonel bizlere ulaşarak, evimize geleceklerini iletti. Beni ziyaret edeceğini duyunca heyecandan uyku uyuyamadım. Hala çok şaşkınım. Bunca yıl sonra evime gelmesi, beni onore etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.
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