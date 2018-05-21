Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Bitlis Valiliği'ne ziyaret

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki komutanlar, dün Bitlis Valiliği'ni ziyaret etti.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve komutanlar tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Komutanlar, daha sonra valilik makamına geçerek, Vali Ustaoğlu ile bir süre görüştü. Vali Ustaoğlu, kendisini ziyaret eden Orgeneral Çetin'e Ahlat yöresine ait baston hediye etti. Orgeneral Çetin ve komutanlar, daha sonra Bitlis Jandarma Komutanlığı'na geçip, iftarını askerlerle yaptı. Orgeneral Çetin, teravih namazı sonrası kent merkezindeki esnafı ziyaret edip, çay içti. Orgeneral Çetin, esnaf ziyaretinin ardından akşam saatlerinde bölgeden ayrıldı.

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