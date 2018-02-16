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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:26 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.
Van'dan helikopterle Siirt'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Orgeneral Çetin, Siirt'teki temaslarına Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret ederek başladı. Valilik binasında törenle karışılanan Orgeneral Çetin, daha sonra şeref defterini imzaladı. Vali Atik ile makamda görüşen Orgeneral Çetin, Türkiye'nin 81 ilini ziyaret edeceği program kapsamında bugün Siirt'te bulunduğunu ifade ederek, "81 ile ziyaretlerde bulunuyorum. Memleketimizin huzuru ve bütünlüğü için tüm imkanlarımızı kullanarak, bu güzel ülkemizin her köşesinde güvenliği en iyi şekilde sağlayacağız" diye konuştu.
Orgeneral Çetin'in açıklamalarının ardından ziyaret basına kapalı devam etti. Valilik ziyaretinin ardından Orgeneral Çetin, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret edip, kentteki esnafla bir araya gelecek.

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'teJandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te

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