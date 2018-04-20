Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü uygulama noktasında

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Gölbaşı’ndaki polis ve jandarmanın müşterek uygulama noktasında barkod ve karekod okuma sistemiyle gerçekleştirilen güvenlik ve kimlik kontrollerini denetledi.
Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığı ve ASELSAN ile geliştirilen, kimlik ile ehliyetlerdeki karekod ve barkodları okuyarak sorgu yapmaya yarayan sistem, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından kullanılmaya başlandı. Yazılımı tamamen yerli ve milli olan sistem sayesinde 40 kişilik yolcu otobüsündeki vatandaşların kimlik taramaları 3 dakika içine tamamlandı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte dünyada ilk kez Türkiye’de kullanılan sistemle gerçekleştirilen kimlik kontrollerini Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki müşterek uygulama noktasında denetledi.
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