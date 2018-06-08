HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' üyelerinin belirlenmesi için yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 3'ü aktif görevde 23 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' üyelerinin belirlenmesi için yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 3'ü aktif görevde 23 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 3' yüzbaşı ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 7 binbaşı, 13 yüzbaşı olmak üzere 23 asker şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 8 ilde devam etmektedir" denildi.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Kızını yaralayıp, damadını öldüren baba cezaevinde öldüKızını yaralayıp, damadını öldüren baba cezaevinde öldü
Tekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralıTekirdağ'da yolcu otobüsü tankere çarptı: 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş

80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş

Mide bulandıran olay! 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuğa...

Mide bulandıran olay! 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuğa...

Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı

Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı

Kız çocuklarını taciz eden sapığa meydan dayağı! İnternetten canlı yayın yaptılar

Kız çocuklarını taciz eden sapığa meydan dayağı! İnternetten canlı yayın yaptılar

Ağrı Eleşkirt'te Haziran ayında büyük sürpriz: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ağrı Eleşkirt'te Haziran ayında büyük sürpriz: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.