HABER

Jandarma gözlerine inanamadı: Apartman dairesinde ’uyuşturucu serası’

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesine baskın yapan jandarma ekipleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesine baskın yapan jandarma ekipleri manzara karşısında şaşkına döndü. Seraya çevrilen dairede, 27 kök ’skunk’, bir miktar esrar ile tohumları ve kurulan sera sistemleri ele geçirildi.
Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir dairede uyuşturucu imal edildiğine dair bilgi edinen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçen ekipler, belirlenen daireye dün gece saatlerinde baskın düzenledi.
Ekipler, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Baskın düzenleyen ekipler, dairede gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Jandarma, uyuşturucu için dairenin adeta seraya çevrildiğini tespit etti. Uyuşturucuların yetiştirilmesi için evde özel sistemler kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri için her bir ayrıntının düşünülerek doğal sera ortamının sağlandığı tespit edildi. Evde gözaltına alınan şüpheli Yücel Y.’nin dairede oluşan kokuyu vantilatörlerle dışarıya aktardığı gözlendi.
Piyasa değeri 30 bin TL olan uyuşturucu yetiştirmiş
Operasyonda, Türkiye’de ki kilo fiyatının ortalama 30 bin lira olduğu belirtilen 27 kök ‘sunk’ isimli uyuşturucu, bir miktar esrar ile esrar tohumu, hassas terazi, esrar kırma makinesi, ısı ölçme cihazı, mercek, 4 adet aydınlatma için kullanılan düzenek, 2 adet fan, 2 adet güç kaynağı, ısıcı soba, mini klima ele geçirildi.
Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddelere el konulurken sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelisi Yücel Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD'li terörist kadın öldürüldü!ABD'li terörist kadın öldürüldü!
'Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!''Kılıçdaroğlu'nu görünce çok şaşırdık!'
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar varGaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz

İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz

İstanbul'daki yangında can pazarı!

İstanbul'daki yangında can pazarı!

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.