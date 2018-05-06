Jandarma, hayvanları ile ortadan kaybolan kadını arıyor

Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Akkuş ilçesinde 3 gün önce aniden ortadan kaybolan Şeker Köseoğlu'nun (60) bulunması için çalışma başlatıldı. Köseoğlu'nun ahırındaki hayvanları ile evindeki ziynet eşyaları da bulunamadı.
Akkuş ilçesi Salman mahallesi Dağyolu semtinde yalnız yaşayan Şeker Köseoğlu, 03 Mayıs Perşembe günü aniden ortadan kayboldu. Şeker Köseoğlu'a ulaşamayan yakınları, merak edip eve gitti. Köseoğlu'nun ahırındaki 4 büyük ve küçükbaş hayvanının da yerinde olmadığını fark eden yakınları, jandarmaya haber verdi. Yapılan araştırmada, Şeker Köseoğlu’nun evdeki ziynet eşyaları da bulunamadı.
Şeker Köseoğlu’nun bulunması için jandarma özel ekip kurarken, AFAD ekipleri de bölgede arama çalışması başlattı.
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