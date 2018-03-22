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Jandarma, hırsızı tükürüğünden yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 15:12 | Son Güncelleme

İzmir’de jandarma ekipleri, geçtiğimiz yıl yaşanan bir hırsızlık olayını zanlının bıraktığı tükürükle çözdü.İzmir’in Torbalı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri büyük bir başarıya imza attı.

Jandarma, hırsızı tükürüğünden yakaladı

İzmir’de jandarma ekipleri, geçtiğimiz yıl yaşanan bir hırsızlık olayını zanlının bıraktığı tükürükle çözdü.
İzmir’in Torbalı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri büyük bir başarıya imza attı. Son günlerde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından söz ettiren jandarma ekipleri, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ayrancılar Mahallesinde bulunan baz istasyonunda yaşanan hırsızlık olayını aydınlattı. Hırsızın baz istasyonu içerisinde bulunan aküleri çaldığı tespit eden Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, hırsızın aküleri çalarken kabloları koparttığını ve kopardığı kabloları izole bantla sardıktan sonra ağzıyla koparttığını fark etti. Olay yeri inceleme ekibi, yaptığı çalışmada bandın üzerinde bulunan tükürük salgısını tespit etti. Elde edilen ipucu, test için laboratuvara gönderildi. Sonuçların gelmesi sonrasında yapılan DNA karşılaştırmasında tükürük salgısının Buca’da ikamet eden Ahmet M.’ye ait olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı başarılı operasyon sonucu şahsı kıskıvrak yakaladı. Daha önce baz istasyonlarında görev yaptığı ifade edilen Ahmet M.’nin görevinden ayrılmasının ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

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