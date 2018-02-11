HABER

Jandarma huzur denetimlerine ara vermeden devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 08:21 | Son Güncelleme

AYDIN (İHA)

Jandarma huzur denetimlerine ara vermeden devam ediyor

AYDIN (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Afrin’de PKK/PYD’nin kuzey hattı çökertildi

Afrin’de PKK/PYD’nin kuzey hattı çökertildi

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

ABD’de cinnet: 5 ölü

ABD’de cinnet: 5 ölü

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Tırmanarak evlere giren hırsız, son işinde balkondan düştü

Tırmanarak evlere giren hırsız, son işinde balkondan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.