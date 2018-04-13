Jandarma kablo hırsızlarını yakaladı

Bursa’da devlete ait kabloları ve rögar kapaklarını çaldıkları tespit edilen biri kadın 5 kişi, jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl genelinde meydana gelen ’haberleşme, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı, Devlet Su İşlerine ait sulama vanası, sulama ve rögar kapakları hırsızlığı’ olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde hırsızlık olaylarını yapan biri kadın 5 kişiyi tespit etti.

Tahkikatı derinleştiren jandarma, hırsızlık olaylarında çalınan malzemelerin İnegöl’deki bir hurdacıya satıldığı bilgisine ulaştı. Eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara evlerde, araçlarda ve hurdacı dükkanında yapılan aramada 1 rögar kapağı, 1 sulama vanası, 1 demir boru, 21 gram yakılmak suretiyle soyulmuş bakır kablo, 1 otomatik av tüfeği, 9 fişek, 1 kuru sıkı tabanca, 1 boş şarjör ele geçirildi. Zanlılar, İnegöl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.