Jandarma kaçak avcılara geçit vermiyor

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak avlanmada kullanıldığı tespit edilen bir tekne ile 200 metre ağ ele geçirdi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan 15 Temmuz arası başlayan av yasağı kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş, istihbarat, merkez ve Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlıkları ile Edremit bot tim komutanlığı ekipleri 21 Nis 2018 günü yapılan araştırmalar sonrasında Ovapınar ve Karahan köyleri sazlık alanları içerisinde tespit edilen noktalara, sabahın ilk ışıkları ile operasyon düzenledi. Operasyonu müteakip kaçak avlanmaya konu olarak sazlıklar arasında gizlenmiş bir adet tekne ile 200 metrelik manyat ağı ile kaçak avlanmada kullanilan malzemeler ele geçirildi.
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