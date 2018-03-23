Jandarma kaçak kazıya geçit vermiyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde SİT alanı olarak ilan edilen alanda kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, birinci derece arkelojik SİT alanı olarak ilan edilen Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyü Satıluşağı Mezrası Dolmen Mezarları mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alındı.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri H.Ç. ile A.Ç.’yi suç üstü yakaladı. Olay yerinde 2 adet kazma, 1 adet çekiç, 2 adet kürek, 1 adet demir manivela, 1 adet define aramalarında kullanılan bakır çubuk ve 1 adet arama dedektörü ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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