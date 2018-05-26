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Jandarma karakoluna roketli saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 00:22 | Son Güncelleme

BİNGÖL merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na, akşam saatlerinde teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na, akşam saatlerinde teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Karakolda görevli askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Merkeze bağlı Yolçatı Jandarma Karakolu'na akşam saatlerinde terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzendi. Karakolda bulunan askerlerin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yoğun ateş altına alınan teröristler, karanlıktan faydalanarak kaçtı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürüyor.

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