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Jandarma kıyafetiyle dolandırmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen ve 59 kişinin gözaltına alındığı 'Son Alo' operasyonunda ele geçirilen jandarma kıyafeti polisi şaşırttı.

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen ve 59 kişinin gözaltına alındığı 'Son Alo' operasyonunda ele geçirilen jandarma kıyafeti polisi şaşırttı. Şüphelilerin dolandırdıkları bazı kişilerin yanına jandarma kıyafetiyle gidip elden para aldıkları ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 'Son Alo' ismini verdiği operasyonda , Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak operasyonu düzenledi. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de yapılan aramalarda 20 bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm fişek, 2 adet telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 adet sim kart, 3 adet pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirildi. KENDİLERİNİ JANDARMA OLARAK TANITTILAR Ele geçirilen malzemeler arasında bulunan askeri üniforma ile jandarma bölgelerinde astsubay adayı kıyafetiyle dolaşan dolandırıcıların, ulaştıkları kişilere kendilerini jandarma olarak tanıttığı ve parayı almaya da bu kıyafetle gittiği belirlendi. Bu yöntemle dolandırıcıların köylerde yüzlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca para aldıkları ortaya çıktı. ÇAĞRI MERKEZİYLE DOLANDIRMIŞLAR Şüphelilerin İstanbul'da danışmanlık merkezi olarak görünen iş yerinde çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları saptandı. Ele geçirilen bir bilgisayarda ise vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin olduğu nüfus kayıt programı bulundu. Dolandırıcıların aradıkları kişileri ikna etmek için bu bilgileri kullandıkları tespit edildi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptığı açıklamada, vatandaşları kandırmaya çalışan suç gruplarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Operasyonda gözaltına alınan 59 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

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