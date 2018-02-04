Jandarma kurduğu özel ekiple hırsızları suçüstü yakaladı

Van’da jandarma ekipleri, yaklaşık 3 ay önce Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ’ye (VEDAŞ) ait 7 bin 500 metre kabloyu çalan hırsızları 3 aylık takip sonucu suçüstü yakaladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il ve ilçelerde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtildi. 5 Kasım 2017 tarihinde Tusba ilçesi Alabayır Mahallesi Erciş-Özalp çevreyolu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce VEDAŞ’a ait 7 bin 500 metre elektrik kablosunun çalınması olayının meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekibin titiz ve ayrıntılı çalışması sonucu olayı gerçekleştiren şahıslar tespit edilerek takibe alındı. Takibe alınan hırsızlar son işlerinde Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan ekip tarafından suçüstü yakalandı. Aynı bölgede hırsızlık yapan 3 kişi suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, ilçe jandarma ekipleri tarafından haklarında adı işlem başlatıldı” denildi.

Vatandaşın huzur ve güven ortamının devamına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceği bildirildi.