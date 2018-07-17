HABER

Jandarma Okullar Komutanlığı davasında 31 sanığa ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin 316 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin 316 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 31 sanığı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya' teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan 280 sanık ile 5 firari sanığın dosyası ayrıldı.
Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan heyet, Jandarma Okullar eski Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu, eski Albay Özkan Doğanay, eski yarbaylar Hacı Akyel ile Efkan Güler, eski binbaşılar Tarık Görener, Mehmet Bakan, Mehmet Özoğul, Fazıl Ergün, Cemil Çetin, Ramazan Atım, Coşkun Kazankaya, Abdullah Serdar Acar, Okan Yalçın, Ramazan Akkuş, İslam Kılıç, Haldün Zülkadiroğlu, Emrah Coşkunsu, Adem Yaşar, Özkan Darendeli, İdris Kaya, Onur Demirel, Osman Küt, Yusuf Yiğit, Dilaver Bilgi, Orhan Çetin, Nurettin Özdoğan, Fatih Çelik, Bahri Barış Cordan, Arif Kalkan, Murat Tamer ve Haydar Hacıpaşalıoğlu'nu 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırdı. Sanıklardan Fazıl Ergün'e, ayrıca 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 26 yıl 8 ay, Özkan Darendeli'ye de 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Dosyası ayrılan 280 tutuksuz sanığın başka dosyada yargılanmasına devam edilecek.

PARTNERBunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle... Bunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle...
'Sahte engelli raporu' soruşturmasında 11 tutuklama'Sahte engelli raporu' soruşturmasında 11 tutuklama
Baldıza 'cinsel istismar' davasında gizli kamera görüntüsü delil olduBaldıza 'cinsel istismar' davasında gizli kamera görüntüsü delil oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan gündem yaratacak 'bedelli' tweet'leri

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.