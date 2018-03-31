Jandarma ormanı talan edenlerin peşinde

Akçakoca’da kimliği meçhul kişi ya da kişiler,Yaklaşık 8 dönüm ormanlık alanda ağaç katliamı yaparak kayıplara karıştı.Jandarma ekipleri yoğun çalışmalarını sürüdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Akçakoca’ya bağlı Altunçay köyünde gerçekleşti. Kimliği meçhul kişi ya da kişiler, Altunçay köyü sınırları içinde bulunan Devlete ait yaklaşık 8 dönüm civarındaki ormanlık alanda bulunan ağaçları keserek kayıplara karıştı. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri yoğun çalışma başlattı. 8 dönüm arazinin kesilerek talan eden kişiler yakın takipte olduğu belirtilerek, şüpheli 2 kişinin olduğu belirtildi.
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