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Jandarma sahte döviz operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 09:19 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda sahte para basarak turistleri dolandırdığı belirtilen bir kişi yakalandı.

İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda sahte para basarak turistleri dolandırdığı belirtilen bir kişi yakalandı. Operasyonla döviz ve Türk lirasından oluşan toplam 800 bin lira sahte para ele geçirildi. TURİSTLERİ HEDEF ALMIŞ Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakalanan sahte dövizlerin seri numaraları üzerinden çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; aynı seri numaralı dövizlerin pek çok kez farklı yerlerde kullanıldığını tespit etti. Farklı illerde ele geçen sahte dövizlerin de İstanbul üzerinden getirildiği bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu paraları H.T.'nin bastığı belirlendi. JANDARMADAN SIKI TAKİP H.T.'nin sahte paraları piyasaya sürmeden önce depoladığı evi ve aracını tespit eden jandarma ekipleri takibe başladı. Günlerce süren takip sonucu şüphelinin sahte paraları gizlediği aracıyla yola çıkması üzerine operasyon başladı. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, aracın geçtiği güzergah üzerindeki cadde ve sokak çıkışlarını tutarak araç trafiğini kısa süreliğine durdurdu. ARKA KOLTUK PARA ZULASI OLMUŞ Durdurulan araçtaki H.T. gözaltın alınırken araçta da arama yapıldı. Yapılan aramada aracın arka koltuğuna gizlenmiş toplam değeri 800 bin lira olan sahte dolar, avro ve Türk lirası geçirildi. H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Jandarma sahte döviz operasyonuJandarma sahte döviz operasyonu
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