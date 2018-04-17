HABER

Jandarma sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde kendisini telefonla arayıp 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıya PTT aracılığıyla 8 bin 500 TL gönderen S.Ç., jandarma sayesinde parasını geri aldı.

Jandarma sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde kendisini telefonla arayıp 'polis' olarak tanıtan dolandırıcıya PTT aracılığıyla 8 bin 500 TL gönderen S.Ç., jandarma sayesinde parasını geri aldı.
Bayat'a bağlı Mallıca köyünde oturan S.Ç.'yi 11 Nisan günü saat 14.00 sıralarında telefonla arayan kişi, kendini 'polis' olarak tanıttı. S.Ç.'ye adının terör örgütüyle anıldığını söyleyen sözde polis, bunu çözebilmek için 10 bin TL istedi. Telefondaki kişiye inanarak otomobiliyle ilçe merkezine giden S.Ç., bankadaki 8 bin 500 TL'sini çekti. S.Ç., dolandırıcının yönlendirmesiyle, parayı PTT aracılığıyla D.A. adına gönderdi. Aynı kişi kısa süre sonra tekrar arayıp, işlemi iptal etmesini ve parayı Ş.Y.K. adına göndermesini istedi. Ancak S.Ç. işlemi iptal edemedi.
Yaklaşık 4 saat boyunca telefonu meşgul olan S.Ç.'nin durumundan şüphelenen yakınları, Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. S.Ç.'yi ilçe merkezinde bulan jandarma ekipleri, dolandırılacağını fark edip, PTT şubesine giderek D.A. adına yatırılan 8 bin 500 TL'lik işlemi iptal ettirdi. Savcının talimatıyla çekilen para sahibine teslim edildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş kararFirari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
İşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattıİşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.