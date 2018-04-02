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Jandarma son bir hafta içerisinde 206 kaçak göçmen yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Van’da jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar sonucu yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 206 kaçak göçmen yakaladı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında; son bir hafta içerisinde ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen, 206 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma son bir hafta içerisinde 206 kaçak göçmen yakaladı

Van’da jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalar sonucu yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 206 kaçak göçmen yakaladı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında; son bir hafta içerisinde ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen, 206 kaçak göçmen yakalandı. İl olay, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesinde, yabancı uyruklu şahısların dolaştığı ihbarı alınması üzerine, Göllü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, belirtilen bölgede yapılan kontrol neticesinde, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen, 49 Afganistan, 11 Myanmar uyruklu olmak üzere 60 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan göçmenlerle yapılan mülakat ve araştırma neticesinde; insan tacirlerinin yabancı uyruklu şahısları, deniz araçları ile Van Gölü üzerinden Bitlis iline oradan da batı illerine götüreceği tespit edildi.
Ayrıca jandarma ekipleri, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince devam eden yol kontrol faaliyetinde, 28 Afganistan, 5 Myanmar olmak üzere 33 yabancı uyruklu şahıs, Tuşba ilçesi Merek Jandarma Karakol Komutalığınca 7 Afganistan uyruklu göçmen ve Timar ile Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlarınca yapılan etkin mücadelede 106 olmak üzere son bir hafta içerisinde 206 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere insani bütün ihtiyaçlarının karşılandığı, güven ortamının bulunduğu İl Göç Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Van İl Jandarma Komutanlığınca, ülkemize yasadışı yollardan giren göçmenler üzerinden haksız kazanç elde eden ve insanları belirsizliğe sevk eden umut tacirleriyle mücadele de etkin ve kapsamlı çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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