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Jandarma tarafından 7 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:26 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 7 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gürpınar İlçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kacak sigaraları Van’da satmak üzere sevk edeceği ihbarını aldı.

Jandarma tarafından 7 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 7 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gürpınar İlçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kacak sigaraları Van’da satmak üzere sevk edeceği ihbarını aldı. Bu bilgiler doğrultusunda hareke geçen Gürpınar ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması ve kaçak sigaraların ele geçirilmesi maksadıyla yapılan operasyon neticesinde 7 bin 730 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken, tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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