Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip 3 şahsı yakaladı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, M.Ş’nin ‘Kasten Yaralama, Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tehdit’ suçlarından 10 yıl 2 ay, İ.B’nin ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti veya Uyuşturucu Madde Sağlama’ suçlarından 7 yıl ve H.B.T.’nin ise ‘Taksirle Adam Öldürme ve Yaralama’ suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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