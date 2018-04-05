HABER

Jandarma tarafından oluşturulan özel ekip 3 şahsı yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 21:27 | Son Güncelleme

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.Edinilen bilgilere göre, M.Ş’nin ‘Kasten Yaralama, Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tehdit’ suçlarından 10 yıl 2 ay, İ.B’nin ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti veya Uyuşturucu Madde Sağlama’ suçlarından 7 yıl ve H.B.T.’nin ise ‘Taksirle Adam Öldürme ve Yaralama’ suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, M.Ş’nin ‘Kasten Yaralama, Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Tehdit’ suçlarından 10 yıl 2 ay, İ.B’nin ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti veya Uyuşturucu Madde Sağlama’ suçlarından 7 yıl ve H.B.T.’nin ise ‘Taksirle Adam Öldürme ve Yaralama’ suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 şahıs Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Yangından kaçış anı kameradaYangından kaçış anı kamerada
Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandıEskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı
Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyorHem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.