HABER

Jandarma tırda 51 kilo 187 gram eroin yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Van’da jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 51 kilo 187 gram eroin ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin tır ile batı illerine sevk edileceği bilgisi alındı.

Jandarma tırda 51 kilo 187 gram eroin yakaladı

Van’da jandarma ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 51 kilo 187 gram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin tır ile batı illerine sevk edileceği bilgisi alındı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Van ilinden temin edilen uyuşturucu maddenin batı illerine sevkiyatının gerçekleşeceği tır ve şüpheli şahsın bilgileri yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilmesi üzerine, uyuşturucu madde ve şüphelinin yakalanması amacıyla söz konusu tır takibe alınarak Van- Erciş karayolu üzerinde durduruldu. Tır’da yapılan arama neticesinde 51 kilo 187 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tır şoförü gözaltına alınmış olup gerekli adli işlemler başlatıldı” denildi.

Jandarma tırda 51 kilo 187 gram eroin yakaladı

Jandarma tırda 51 kilo 187 gram eroin yakaladı

Jandarma tırda 51 kilo 187 gram eroin yakaladı

Jandarma tırda 51 kilo 187 gram eroin yakaladı

İnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyorİnternette paylaşan paylaşana! BTK devreye giriyor
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddiaAbdullah Gül ile ilgili bomba iddia
İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.