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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:12 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçeye bağlı Limonlu’da 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçeye bağlı Limonlu’da 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisine ulaştı. Bir otomobilden şüphelenen ekipler otomobili durdurdu, içerisindeki 2 kişi arandı. E.Y. adlı kişinin üzerinde 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyu okul önlerinde satmak için getirdikleri belirlenen şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan E.Y. tutuklanırken, denetimli serbestlikten yararlanan G.A. ise serbest bırakıldı.

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