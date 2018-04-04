HABER

Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

Edirne’nin Havsa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 100 bin adet uyuşturucu hap ile 4 kilogram 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.Yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde sokulacağı haberini alan Edirne İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

Edirne’nin Havsa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 100 bin adet uyuşturucu hap ile 4 kilogram 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde sokulacağı haberini alan Edirne İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Jandarma tarafından yapılan uygulamada Havsa ilçesinde 100 bin adet uyuşturucu hap ve 4 kilogram 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattıİYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı
Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
Tosun roket için marka başvurusu yapmış!Tosun roket için marka başvurusu yapmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.