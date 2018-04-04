Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Edirne’nin Havsa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 100 bin adet uyuşturucu hap ile 4 kilogram 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde sokulacağı haberini alan Edirne İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Jandarma tarafından yapılan uygulamada Havsa ilçesinde 100 bin adet uyuşturucu hap ve 4 kilogram 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
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