Jandarma uzman çavuş toprağa verildi.

Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kadri Murat, Bartın’da toprağa verildi.
Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde görev yapan kadri Murat yıllık izinde bulunduğu sırada Ankara’nın Akyurt ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Kadri Murat’a Bartın Topluca köyünde askeri tören düzenlendi. Cenazenin eve geldiği sırada baba İbrahim ve anne Ayten’i yakınları sakinleştirdi. Cenaze törenine Murat’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nusret Dirim, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fırıncıoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı ve askeri erkan katıldı.
Topluca Köyü, Karamolla Mahalles’ndeki evinde Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından cenaze Topluca Köyü Camiinde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum