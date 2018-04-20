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Jandarma uzman çavuş toprağa verildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kadri Murat, Bartın’da toprağa verildi.Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde görev yapan kadri Murat yıllık izinde bulunduğu sırada Ankara’nın Akyurt ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Jandarma uzman çavuş toprağa verildi.

Ankara’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kadri Murat, Bartın’da toprağa verildi.
Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde görev yapan kadri Murat yıllık izinde bulunduğu sırada Ankara’nın Akyurt ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Kadri Murat’a Bartın Topluca köyünde askeri tören düzenlendi. Cenazenin eve geldiği sırada baba İbrahim ve anne Ayten’i yakınları sakinleştirdi. Cenaze törenine Murat’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nusret Dirim, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fırıncıoğlu, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı ve askeri erkan katıldı.
Topluca Köyü, Karamolla Mahalles’ndeki evinde Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından cenaze Topluca Köyü Camiinde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

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